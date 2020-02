Attualita 565

Caltanissetta, parte il "porta a porta" nelle vie Pietro Leone e Averna: ancora disponibile la fornitura di kit

Da martedì 11 febbraio, si procederà alla rimozione dei contenitori. Inoltre è possibile ancora ritirare il kit nei locali della chiesa Sacro Cuore

08 Febbraio 2020 11:30

Altro importante step nel virtuoso iter della raccolta differenziata. A partire da martedì 11 febbraio si procederà alla rimozione dei contenitori posizionati in via Pietro Leone e in via S. Averna Zona Industriale; inoltre saranno posizionati i contenitori carrellati nelle principali traverse che consentiranno la corretta esecuzione della raccolta differenziata.Per gli utenti il cui ingresso si trova sulla strada principale, sarà attuato il ritiro delle frazioni secondo calendario settimanale, con il sistema “porta a porta” pertanto diventa fondamentale dotarsi del kit della raccolta differenziata, per evitare di incorre in sanzioni.

È ancora disponibile il kit completo per la raccolta differenziata: tutti i nisseni che non si fossero ancora dotati possono ritirarlo al centro di distribuzione di nei locali della Chiesa Sacro Cuore (in via Messina), tutti i giorni feriali (ad eccezione della domenica), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e nel pomeriggio dalle 15 alle 17, mentre il sabato solo la mattina dalle 9 alle 13.

L’utente dovrà presentarsi munito di tessera sanitaria del titolare dell’utenza e dell’ultima bolletta.

COSA COMPRENDE IL KIT DELLA DIFFERENZIATA:

• sacchi gialli trasparenti per la raccolta degli imballaggi di plastica;

• sacchi trasparenti grigi e un mastello (ossia piccolo contenitore) per la raccolta del rifiuto secco

residuo;

• sacchi blu trasparenti per la raccolta dei rifiuti di carta e cartone;

• sacchi biodegradabili e compostabili per il rifiuto organico, un mastello areato e un mastello da

esposizione stradale;

• mastello verde per la raccolta di vetro e metalli.

Maggiori informazioni sul calendario settimanale (per utenze domestiche e le utenze non domestiche, sono disponibili sul seguente sito web: www.dusty.it/caltanissetta, o chiamando il numero verde 800.164.722 - 0934.584709 dal lunedì al sabato negli orari 9-13, 15-17.









