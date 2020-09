Attualita 174

Caltanissetta, parco Dubini: accesso negato ad una mamma in compagnia del figlio sul passeggino

La signora era con un neonato. E' riuscita ad entrare nel parco solo dopo aver preso il piccolo in braccio e scavalcando una sbarra

Redazione

28 Settembre 2020 16:01

Riceviamo e pubblichiamo: Stamattina con il desiderio di fare una passeggiata con mio figlio neonato al parco Dubini mi sono recata all`ingresso dello stesso ma, essendo presenti parecchie barriere architettoniche, ho bussato al citofono chiedendo gentilmente che mi venisse sollevata la sbarra. Ebbene, la risposta, da parte di una signora, è stato un secco No e alla mia richiesta di spiegazioni (trattandosi di un luogo pubblico) mi è stato consigliato di prendere il bambino in braccio e scavalcare chiudendo il passeggino. Fortunatamente ero in compagnia e ho potuto (con non poca fatica) svolgere tali azioni, ma se fossi stata sola o se si fosse trattato di un disabile in carrozzina? Saremmo dovuti entrambi tornare indietro. Chiedo che si intervenga in favore dei disabili e delle mamme, se sono luoghi pubblici che venga assicurato l`accesso indiscriminato a tutti.





