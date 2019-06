Cronaca 6943

Caltanissetta. Il nipote le fa delle avances, lei corre a dirlo al marito. Lite degenera: donna finisce in ospedale

A far esplodere la contesa tra parenti il comportamento di un quarantenne che, recatosi a casa della zia, avrebbe tentato di palpeggiarla

Rita Cinardi

14 Giugno 2019 16:07

Venti giorni di prognosi per ecchimosi al volto provocatele dal nipote “spasimante”. Rocambolesca disavventura quella capitata a una nissena sessantenne che ha dovuto ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso dopo che si è beccata delle manate al volto nel tentativo di sedare una violenta lite che ha visto coinvolti il marito e il nipote della coppia. A far esplodere la contesa tra parenti il comportamento di un quarantenne che, recatosi a casa della zia, avrebbe tentato di palpeggiarla, facendole esplicite avances erotiche. La donna oltre a respingere l’inconsueta proposta hot del nipote, avrebbe anche raccontato tutto al marito. Da ciò è scaturita la lite, dopo una richiesta di chiarimenti che lo zio avrebbe preteso dall'impetuoso nipote. Dalle parole si è passati alle mani e la donna, nel tentativo di separare i litiganti, si è presa degli schiaffoni al volto. La vicenda è accaduta qualche sera fa in una via di un quartiere popolare del capoluogo e, qualora i contendenti dovessero adire le vie legali, potrebbe avere qualche strascico giudiziario.

Venti giorni di prognosi per ecchimosi al volto provocatele dal nipote “spasimante”. Rocambolesca disavventura quella capitata a una nissena sessantenne che ha dovuto ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso dopo che si è beccata delle manate al volto nel tentativo di sedare una violenta lite che ha visto coinvolti il marito e il nipote della coppia. A far esplodere la contesa tra parenti il comportamento di un quarantenne che, recatosi a casa della zia, avrebbe tentato di palpeggiarla, facendole esplicite avances erotiche. La donna oltre a respingere l’inconsueta proposta hot del nipote, avrebbe anche raccontato tutto al marito. Da ciò è scaturita la lite, dopo una richiesta di chiarimenti che lo zio avrebbe preteso dall'impetuoso nipote. Dalle parole si è passati alle mani e la donna, nel tentativo di separare i litiganti, si è presa degli schiaffoni al volto. La vicenda è accaduta qualche sera fa in una via di un quartiere popolare del capoluogo e, qualora i contendenti dovessero adire le vie legali, potrebbe avere qualche strascico giudiziario.

Rischio incendi a Caltanissetta: ordinanza del sindaco su manutenzione suoli agricoli e aree verdi

News Successiva Titoli taroccati per insegnare nelle scuole o per inserirsi nelle graduatorie, 25 indagati

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews