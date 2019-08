Cronaca 1301

Caltanissetta, giovane pakistano si arrampica su un palo dell'illuminazione pubblica e minaccia il suicidio

Sul posto polizia, vigili del fuoco e 118. Sul posto l'avvocato del giovane intervenuto per un tentativo di mediazione

14 Agosto 2019

Si è arrampicato su un palo dell'illuminazione pubblica alle 14 e si è convinto a scendere giù soltanto dopo due ore. Ha minacciato il suicidio un pakistano che già qualche settimana fa si era reso protagonista di un episodio simile. L'uomo si è arrampicato su uno dei pali dell'illuminazione del campetto per il modellismo di Pian del Lago. Sul posto polizia, vigili del fuoco, agenti della Polizia Municipale, operatori 118 e l'avvocato del giovane, intervenuto per un tentativo di mediazione. Tutto alla fine si è risolto per il meglio.

