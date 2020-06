Cronaca 767

Caltanissetta, ovuli di cocaina nascosti nello stomaco: arrestato un altro nigeriano

Il giovane di 31 anni è stato controllato in via Rochester a bordo di un pullman. Ad insospettire i carabinieri il suo malessere

Redazione

06 Giugno 2020 09:24

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale volti al contrasto della criminalità.In tale ambito nella mattinata del 03 giugno è stato arrestato in flagranza di reato dai militari del Nucleo Investigativo Chiedozie Mbah, cittadino nigeriano 31enne residente a Campobello di Mazara (TP), con precedenti di polizia.

Il giovane, controllato in via Rochester a bordo di un pullman di linea proveniente da Palermo, dapprima tentava di eludere il controllo, in seguito, una volta bloccato, mostrava dolori all’addome, pertanto veniva condotto presso il pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Elia e sottoposto ad accertamenti radiologici, venendo trovato in possesso di 115 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina, suddivisa in 10 ovuli, precedentemente ingeriti. La sostanza veniva sottoposta a sequestro, l’uomo arrestato e associato presso la casa circondariale di Caltanissetta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ieri mattina l’arresto è stato convalidato e il cittadino nigeriano, assistito dall'avvocato Maria Ricotta, posto in stato di custodia cautelare in carcere.



