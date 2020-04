Cronaca 7918

Caltanissetta, ottava vittima di coronavirus: muore in Malattie Infettive un paziente nisseno

Nello stesso reparto è ricoverata anche la moglie dell'uomo che però sarebbe in condizioni stabile

Rita Cinardi

05 Aprile 2020 12:25

Si aggrava il bilancio delle vittime per coronavirus all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Questa mattina al reparto di Malattie Infettive è morto un paziente di 84 anni, che era stato ricoverato lo scorso 1 aprile. L'uomo era ricoverato insieme alla moglie che invece sarebbe in condizioni stabili. Il paziente, così come altri affetti da coronavirus, avrebbe avuto un aggravameto repentino delle sue condizioni. L'uomo, nato a Favara, era ormai da decenni residente a Caltanissetta. Si tratta del terzo nisseno morto per coronavirus. Appena pochi giorni fa, venerdì, in terapia intensiva era morto Calogero Gurrera, l'ex ferroviere nisseno di 76 anni le cui condizioni, invece, erano apparse gravi fin da subito. Il giorno prima, giovedì, era morto un autotrasportatore di Licata di 52 anni. Prima di lui era morto il medico di Palma di Montechiaro di 71 anni. Il primo deceduto si è registrato l'11 marzo, un biologo nisseno di 58 anni deceduto poche ore dopo l'arrivo in pronto soccorso, poi il 24 marzo è morto il medico di Riesi di 69 anni, il 26 e 27 marzo sono deceduti rispettivamente un sancataldese di 67 anni e un'anziana di 92 anni, quest'ultima al reparto di Malattie Infettive.

Si aggrava il bilancio delle vittime per coronavirus all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Questa mattina al reparto di Malattie Infettive è morto un paziente di 84 anni, che era stato ricoverato lo scorso 1 aprile. L'uomo era ricoverato insieme alla moglie che invece sarebbe in condizioni stabili. Il paziente, così come altri affetti da coronavirus, avrebbe avuto un aggravameto repentino delle sue condizioni. L'uomo, nato a Favara, era ormai da decenni residente a Caltanissetta. Si tratta del terzo nisseno morto per coronavirus. Appena pochi giorni fa, venerdì, in terapia intensiva era morto Calogero Gurrera, l'ex ferroviere nisseno di 76 anni le cui condizioni, invece, erano apparse gravi fin da subito. Il giorno prima, giovedì, era morto un autotrasportatore di Licata di 52 anni. Prima di lui era morto il medico di Palma di Montechiaro di 71 anni. Il primo deceduto si è registrato l'11 marzo, un biologo nisseno di 58 anni deceduto poche ore dopo l'arrivo in pronto soccorso, poi il 24 marzo è morto il medico di Riesi di 69 anni, il 26 e 27 marzo sono deceduti rispettivamente un sancataldese di 67 anni e un'anziana di 92 anni, quest'ultima al reparto di Malattie Infettive.

Coronavirus, dal Veneto vuole tornare in Sicilia: la nonna denuncia il nipote alla polizia

News Successiva Tragedia a Caserta, bimbo di 4 anni cade da una finestra e muore

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare