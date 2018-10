Eventi 79

Caltanissetta ospita “100 piazze per differenziare”. Saranno distribuiti buoni da 1 euro

La manifestazione si terrà sabato 27 settembre in via Fra Giarratano e mira a sensibilizzare tutti ad effettuare il riciclo dei rifiuti

Redazione

25 Ottobre 2018 18:48

Legambiente Sicilia, in collaborazione con Coldiretti Sicilia, l'Amministrazione Comunale e il Liceo Artistico Juvara di San Cataldo, organizza sabato 27 ottobre in via Fra Giarratano a Caltanissetta, un evento di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti e relativo baratto con ortofrutta a Km 0, ed anche sul possibile recupero creativo degli stessi.Sulla scorta dell’esperienza molto apprezzata dell’Ecostazione progettata e gestita dal circolo Legambiente di Piazza Armerina, l’associazione ambientalista realizza delle stazioni ecologiche temporanee per offrire ai cittadini l’opportunità di toccare con mano, in tempo reale, la convenienza della raccolta differenziata mediante il conferimento di rifiuti separati in modo ottimale che, a Caltanisetta, daranno diritto, a raggiungimento del target, a buoni del valore di 1€ da spendere presso le aziende del mercato di Coldiretti. Le tipologie di rifiuti valorizzabili sono imballaggi in carta e cartone, vetro, plastica, metalli. Ogni frazione dovrà essere conferita separatamente e contenuta in sacchi trasparenti o, comunque, in modo tale da consentire l’ispezione da parte degli operatori addetti al controllo ed alla pesatura. Il peso sarà quindi convertito in ecopunti secondo una precisa tabella di valorizzazione ed al raggiungimento della soglia minima di 40 ecopunti.

L’attività rientra nell’ambito del progetto “SICILIA MUNNIZZA FREE”, avviato nella primavera scorsa su tutto il territorio regionale, grazie al contributo del CONAI, partner principale, ed al patrocinio della Regione Siciliana, nonché al sostegno di numerose aziende del settore.



