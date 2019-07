Politica 94

Caltanissetta, Oscar Aiello: "Attivare Ufficio Stampa e Diretta Facebook del Consiglio Comunale".

"La precedente Amministrazione Comunale – ha spiegato Aiello - ha completamente azzerato gli strumenti di comunicazione istituzionale che erano a disposizione dell’Ente"

02 Luglio 2019

“La nuova Giunta attivi l’Ufficio Stampa e la Diretta Facebook del Consiglio Comunale” – lo ha chiesto al Sindaco il Consigliere della Lega, Oscar Aiello, tramite un’Interrogazione sulla Comunicazione istituzionale del Comune di Caltanissetta tratta durante l’ultima seduta di Question Time.“La precedente Amministrazione Comunale – ha spiegato Aiello - ha completamente azzerato gli strumenti di comunicazione istituzionale che erano a disposizione dell’Ente. Con il tempo sono stati eliminati: il periodico di informazione istituzionale denominato “Caltanissetta Comune”, la diretta radiofonica del Consiglio Comunale, l’Ufficio Stampa. Il Codice dell’Amministrazione Digitale – ha aggiunto il Consigliere della Lega - prevede il diritto all’uso delle tecnologie da parte di cittadini e imprese, nelle comunicazioni con i pubblici uffici. E mentre tantissimi Comuni utilizzano i Social Media per informare e comunicare in maniera efficace e gratuita, il Comune di Caltanissetta è ancora privo di una Pagina Facebook e degli altri utili Social Media come Twitter e Youtube. Il nostro Comune – ha detto Oscar Aiello – è antico, dovrebbe invece essere all’avanguardia. Sanno tutti che Facebook è il mezzo di comunicazione più diffuso ed il Comune dovrebbe utilizzarlo per interagire gratuitamente con la popolazione e per trasmettere la diretta del Consiglio Comunale, che sarebbe di sicuro più seguita rispetto alla modalità utilizzata attualmente. L’Ufficio Stampa – ha ribadito il Capogruppo della Lega - potrebbe e dovrebbe inoltre essere a disposizione di Giunta e Consiglio Comunale”.

Tre sono state le domande che la Lega, tramite il Consigliere Aiello, ha sottoposto all’Amministrazione Comunale per sapere:

1. Come ha intenzione di gestire la comunicazione istituzionale del Comune e con quali strumenti;

2. Se ha pensato di ripristinare la diretta radiofonica del Consiglio Comunale;

3. Se è d’accordo con la proposta del sottoscritto di istituire l’Ufficio Stampa e di trasmettere in diretta Facebook le sedute del Consiglio Comunale, previa apertura della relativa Pagina.

Domande alle quali l’Amministrazione Comunale ha risposto, in sintesi, che un piano in dettaglio verrà definito entro la fine di Settembre.

“Prendo atto che la Giunta Gambino, in merito alla comunicazione istituzionale, ha idee poche chiare e mancanza di determinazione - ha replicato Oscar Aiello, aggiungendo: “Fare riferimento alle eventuali risorse disponibili non basta, la diretta Facebook sarebbe infatti a costo zero. Sono pertanto disponibile a regalare al Comune un treppiedi ed uno smartphone da utilizzare per la diretta e suggerisco di riattivare l’Ufficio Stampa, affidandolo alle professionalità già presenti al Comune” – ha concluso il Capogruppo della Lega.



