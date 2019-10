Cronaca 4813

Caltanissetta, operaio minaccia di lanciarsi dal ponte di San Michele: sul posto forze dell'ordine

Attualmente le forze dell'ordine stanno tentando di tutto per far desistere l'uomo, un cinquantenne, dal compiere l'insano gesto

Rita Cinardi

22 Ottobre 2019 08:41

A cavalcioni sulla ringhiera del ponte di via Fra Giarratana un operaio ha tenuto impegnate le forze dell'ordine e diversi cittadini con il fiato sospeso dalle 7 di questa mattina fino alle 9. Ha minacciato di farla finita un dipendente della Dusty a quanto pare per problemi con la ditta per cui lavora. O almeno questo è quanto avrebbe detto. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco che hanno anche sistemato un gonfiabile per sicurezza. Alla fine le forze dell'ordine sono riuscite a far desistere l'uomo, un cinquantenne, dal compiere l'insano gesto. (Foto Seguonews)

