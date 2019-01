Politica 74

Caltanissetta. Occupazione, servizi e contrasto alla povertà: Open Politiche Aperte pronta a presentare il suo programma

Nota di Open Politiche Aperte e dell'associazione "Alcide De Gasperi" che di seguito pubblichiamo

Redazione

10 Gennaio 2019 09:21

I dati statistici mostrano una Caltanissetta sempre più povera, isolata e svuotata di giovani che emigrano al Nord. Da 1500 i giorni il nostro comune è parzialmente isolato dal resto della Sicilia per via di collegamenti al collasso con ripercussioni di milioni di euro sugli scambi commerciali. La zona industriale nissena è in crisi e non esiste un progetto di rilancio economico del territorio. Inoltre, i dati statistici mostrano che i cittadini nisseni sono sempre più vessati da servizi inefficienti.A fronte di questa emergenza economica e sociale, OPEN Politiche Aperte insieme all'associazione culturale “Alcide De Gasperi” desiderano presentare un programma politico sulla città basato sui seguenti punti: 1) Politiche volte al sostegno per la creazione di posti di lavoro e per la tutela e lo sviluppo delle attività economiche; 2) Sostegno alle famiglie; 3) Miglioramento dei servizi; 4) contrasto ad ogni forma di povertà; 5) Sostegno alle politiche giovanili.

La proposta sarà avanzata e diffusa alla cittadinanza domenica 13 gennaio dalle 9.30 alle 13.00, durante un banchetto propositivo presso Corso Vittorio Emanuele II sito all'altezza dell'incrocio con Via XX Settembre.



I dati statistici mostrano una Caltanissetta sempre più povera, isolata e svuotata di giovani che emigrano al Nord. Da 1500 i giorni il nostro comune è parzialmente isolato dal resto della Sicilia per via di collegamenti al collasso con ripercussioni di milioni di euro sugli scambi commerciali. La zona industriale nissena è in crisi e non esiste un progetto di rilancio economico del territorio. Inoltre, i dati statistici mostrano che i cittadini nisseni sono sempre più vessati da servizi inefficienti.A fronte di questa emergenza economica e sociale, OPEN Politiche Aperte insieme all'associazione culturale “Alcide De Gasperi” desiderano presentare un programma politico sulla città basato sui seguenti punti: 1) Politiche volte al sostegno per la creazione di posti di lavoro e per la tutela e lo sviluppo delle attività economiche; 2) Sostegno alle famiglie; 3) Miglioramento dei servizi; 4) contrasto ad ogni forma di povertà; 5) Sostegno alle politiche giovanili.

La proposta sarà avanzata e diffusa alla cittadinanza domenica 13 gennaio dalle 9.30 alle 13.00, durante un banchetto propositivo presso Corso Vittorio Emanuele II sito all'altezza dell'incrocio con Via XX Settembre.



News Successiva Alleanza Cattolica sul Decreto Sicurezza: "In linea con disposizioni europee. Stupisce la posizione di alcuni sindaci e di alcuni ambienti ecclesiali"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews