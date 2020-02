Politica 138

Caltanissetta, nuova veste organizzativa per il Polo Civico: fissato un fitto calendario di eventi

Calendarizzate assemblee cittadine su debito Ato e referendum e un convegno regionale sull'impegno dei cristiani in politica

Redazione

17 Febbraio 2020 16:48

Si riorganizza il Polo Civico Cives 3.0. L'assemblea degli aderenti svolta sabato 15 febbraio ha ratificato il nuovo assetto organizzativo del movimento politico attivo a Caltanissetta da ormai 20 anni. Il nuovo Coordinamento Direttivo risulta composto da Maria Grazia Riggi (Responsabile politico), Amalia Catena Giugno e Pasquale Carlo Tornatore (Responsabili dei rapporti politici con soggetti esterni e istituzionali e referenti del Responsabile Politico), Stefano Modica (Responsabile Organizzativo), Settimo Ambra (Tesoriere). Responsabile della comunicazione e dei Rapporti con la stampa è stato invece nominato dall'assemblea Rosario Neil Vizzini.“La nostra linea di azione politica – afferma Maria Grazia Riggi – continuerà a essere informata dagli stessi valori e principi ai quali da sempre il Polo Civico si ispira. E cioè la solidarietà, la partecipazione, l'ascolto, il dialogo, la collegialità, lo spirito di aggregazione, il voler fare comunità, la fiducia nei cittadini e nelle istituzioni, la circolazione delle idee e non ultimo l'ambiente”.

L'assemblea inoltre ha individuato una serie di aree tematiche di interesse collettivo per le quali sono in corso di individuazione tra gli aderenti al Polo Civico i rispettivi referenti. Le aree tematiche individuate sono: Impresa e Lavoro; Sviluppo Economico e Territorio; Sanità; Servizi Sociali; Cultura e Scuola; Normativa e Diritto.

Nel corso della medesima riunione infine l’Assemblea ha varato un fitto calendario di eventi pubblici a carattere politico, che nell'ordine di svolgimento sono: un'assemblea cittadina sulla questione del debito Ato a cui sarà invitato a partecipare il Sindaco Roberto Gambino il prossimo 28 febbraio, una assemblea cittadina sul referendum per il taglio dei parlamentari il prossimo 7 marzo e un convegno regionale sull’impegno dei cristiani in politica il prossimo 21 marzo e di cui a breve saranno resi noti il luogo e i nomi degli illustri ospiti.

La sede del Polo Civico 3.0 è temporaneamente fissata in via Arcadipane 2.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/polocivicocaltanissetta/



