Cronaca 463

Caltanissetta. Nunzio Angelo Marletta è il nuovo primario di Medicina Trasfusionale del Sant'Elia

Il dottore Marletta ha 50 anni e viene dall'Arnas Garibaldi di Catania

Redazione

17 Giugno 2020 09:10

E' Nunzio Angelo Marletta il nuovo primario di Medicina Trasfusionale dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

La firma del contratto è avvenuta ieri in coincidenza con il primo giorno di lavoro nell'ospedale nisseno.

Il dott. Marletta, 50 anni, di Catania, proviene dall’ARNAS Garibaldi.

Il Direttore Generale di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone augura "il benvenuto al dottore Marletta, sicuro che attraverso la professionalità acquisita negli anni dallo stesso, la medicina trasfusionale possa fare tanti passi in avanti e garantire un alto livello qualitativo dei servizi all’utenza, nonché all’ASP nel suo complesso, soprattutto in questa nuova fase di ripresa progressiva di tutti i servizi”.

E' Nunzio Angelo Marletta il nuovo primario di Medicina Trasfusionale dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

La firma del contratto è avvenuta ieri in coincidenza con il primo giorno di lavoro nell'ospedale nisseno.

Il dott. Marletta, 50 anni, di Catania, proviene dall’ARNAS Garibaldi.

Il Direttore Generale di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone augura "il benvenuto al dottore Marletta, sicuro che attraverso la professionalità acquisita negli anni dallo stesso, la medicina trasfusionale possa fare tanti passi in avanti e garantire un alto livello qualitativo dei servizi all’utenza, nonché all’ASP nel suo complesso, soprattutto in questa nuova fase di ripresa progressiva di tutti i servizi”.

Neonata morta dopo il cesareo: 18 medici indagati a Canicattì

News Successiva Coronavirus. In provincia un solo contagiato a Gela: viene dalla Gran Bretagna

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare