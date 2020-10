Cronaca 980

Caltanissetta, numerosi avventori privi di mascherina in un circolo: dovrà rimanere chiuso per 20 giorni

A notificare il provvedimento i carabinieri che già in passato avevano sanzionato titolare e avventori

Rita Cinardi

27 Ottobre 2020 11:13

Notificata dai carabinieri la sospensione dell'attività nei confronti di un circolo ricreativo in via Ospizio di Beneficienza, a Caltanissetta, per mancato rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e vista la presenza di numerosi avventori sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale. Il circolo ricreativo dovrà rimanere chiuso per 20 giorni, così come disposto dalla Prefettura. Il mancato rispetto delle misure, infatti, è stato reiterato nel tempo e nonostante le precedenti sanzioni.

Notificata dai carabinieri la sospensione dell'attività nei confronti di un circolo ricreativo in via Ospizio di Beneficienza, a Caltanissetta, per mancato rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e vista la presenza di numerosi avventori sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale. Il circolo ricreativo dovrà rimanere chiuso per 20 giorni, così come disposto dalla Prefettura. Il mancato rispetto delle misure, infatti, è stato reiterato nel tempo e nonostante le precedenti sanzioni.

Diffondeva copie pirata di giornali su alcuni gruppi in chat, denunciato dalla Polizia Postale

News Successiva Coronavirus, anziano deceduto in Rianimazione a Caltanissetta. Migliorano le condizioni di due pazienti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare