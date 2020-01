Cronaca 3057

Caltanissetta, non rispondeva alla nipote: trovato morto nella sua abitazione

L'uomo abitava da solo in un appartamento al quarto piano di un palazzo di via De Nicola

23 Gennaio 2020 19:21

Un uomo di 74 anni nel primo pomeriggio di oggi è stato trovato morto dalla nipote che era andata a trovarlo. L'anziano uomo abitava da solo in un appartamento al quarto piano di un palazzo di via De Nicola. Sul posto oltre a una volante della polizia è intervenuta un'ambulanza del 118 e il medico legale che ha constatato il decesso avvenuto con tutta probabilità per cause naturali. L'anziano, a quanto pare, era deceduto da oltre 24 ore. (Foto archivio)

