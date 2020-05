Cronaca 999

Caltanissetta, nigeriano torna in taxi da Palermo con 10 ovuli di eroina nel retto: arrestato

Questa mattina si è svolto il processo per direttissima durante il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere

Redazione

02 Maggio 2020 20:16

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale volti sia alla verifica del rispetto delle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 che al contrasto della criminalità. In tale ambito nella serata di ieri è stato arrestato in flagranza di reato dai militari del Nucleo Investigativo un cittadino nigeriano domiciliato a Palermo, Kevin Izi, 41enne con precedenti di polizia. L’uomo è stato controllato in via Borremans a bordo di un taxi con regolare licenza, proveniente da Palermo, e dapprima tentava di eludere il controllo, in seguito, una volta bloccato, mostrava dolori all’addome, pertanto veniva condotto presso il pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Elia e sottoposto ad accertamenti radiologici, venendo trovato in possesso di 116 grammi di sostanza stupefacente tipo eroina, suddivisa in 10 ovuli, precedentemente ingeriti. La sostanza veniva sottoposta a sequestro e l’uomo arrestato e associato presso la casa circondariale di Caltanissetta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel medesimo contesto è stata richiesta la sospensione dell’attività per il conducente del taxi, ed entrambi i soggetti venivano sanzionati ai sensi della normativa per la prevenzione del contagio da covid-19. Questa mattina si è svolto il processo per direttissima durante il quale è stato convalidato l'arresto. Il pm Davide Strino aveva chiesto la custodia in carcere, richiesta che è stata accolta dal Gip Graziella Luparello, visti anche i precedenti specifici. L'arrestato, difeso dall'avvocato Rosario Di Proietto, è detenuto al carcere Malaspina.

