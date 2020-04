Cronaca 1072

Caltanissetta, nigeriano fugge con la cocaina tra le strade deserte: arrestato dai carabinieri

L'uomo, un 39enne, ha tentato di disfarsi delle 19 dosi di cocaina pronte per essere spacciate che portava con sé

02 Aprile 2020 12:23

Nel corso del pomeriggio del 30 marzo 2020 i Carabinieri del Comando Stazione di Caltanissetta e della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza,per il reato di detenzione di sostanze stupefacentiai fini di spaccio, un 39enne cittadino nigeriano.I militari, durante un servizio nel quartiere Badia finalizzato a verificare l’effettiva applicazione del recente Decreto Legge per il contenimento del Coronavirus, hanno individuato il nigeriano in atteggiamento sospetto. All’atto del controllo lo stesso ha tentato invano la fuga, provando anche a disfarsi di un involucro, immediatamente recuperato dagli operanti, con all’interno diciannove dosi di cocaina pronte per essere spacciate. Oltre alla droga, i Carabinieri hanno sequestrato 190 € in banconote di piccolo taglio, ritenute provento di spaccio.

Nella mattinata odierna si è celebrata l’udienza di convalida e per il pusher nigeriano è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Caltanissetta.



