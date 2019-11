Eventi 55

Caltanissetta, nei plessi del Don Milani torna "Libriamoci": tre giorni dedicati al piacere di leggere

Dal 12 al 15 novembre, gli alunni leggeranno ad alta voce, in luoghi importanti della città, brani significativi

Redazione

12 Novembre 2019 15:21

Anche quest’anno in tutti i plessi dell’I.C. Don Milani di Caltanissetta, diretto dalla prof.ssa Luigia Perricone, si sta svolgendo il progetto “Libriamoci” che coinvolge tutti gli alunni con la finalità di far accrescere l'interesse e il piacere per la lettura. Attraverso il progetto, inoltre, è possibile sviluppare una didattica laboratoriale e interdisciplinare che favorisce la cooperazione e la socializzazione tra gli alunni. L’ I.C. “Don L. Milani”in questa occasione si vuole aprire alla città di Caltanissetta uscendo dalle aule scolastiche. Nei giorni dal 12 al 15 novembre,infatti, gli alunni leggeranno ad alta voce, in luoghi importanti della loro città, brani significativi per la loro crescita personale e civica; in particolare i bambini della scuola primaria, dei plessi “Don Milani” e “Rodari”, affronteranno il tema dell’ecologia insieme alle fiabe di G. Rodari. Gli alunni della scuola secondaria “F. Cordova” svilupperanno un percorso di scoperta e valorizzazione del territorio di Caltanissetta, attraverso la lettura di brani di autori nisseni inerenti le tematiche del mito, delle zolfare e della legalità. Giorno 15, nell’aula magna del plesso “F. Cordova”, si terrà l’incontro con l’autrice nissena Anna Mosca Pilato.

