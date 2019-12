Eventi 283

Caltanissetta, "Natale in rosa": sabato 28 Dicembre Sarah Mastrosimone e Graziana Crinò in concerto

L’evento, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, è previsto all’interno della chiesa di San Domenico a partire dalle ore 19.30

Redazione

28 Dicembre 2019 09:54

Continua la fortunata e apprezzata rassegna “Natale in rosa”, manifestazione natalizia integralmente dedicata alle donne, ideata da Danilo Lapadura e Tiziano La Marca e sostenuta privatamente da diversi sponsor cittadini. Il quarto appuntamento in cartellone è previsto Sabato 28 Dicembre, protagonista ancora un duo acustico femminile formato da Sarah Mastrosimone e Graziana Crinò. Graziana Crinò, diplomatasi in flauto traverso nel 2009, nel 2012 consegue il diploma di II livello in discipline musicali presso l'istituto musicale "V. Bellini" di Caltanissetta, si perfeziona con i Maestri Angelo Persichilli e Salvatore Vella. Si è esibita in varie stagioni concertistiche in duo e in trio Flauto, Clarinetto e Pianoforte per varie Associazioni ed ha anche collaborato con varie orchestre. Attualmente insegna flauto traverso presso la scuola media "G.Verga" di Niscemi. Sarah Mastrosimone ha studiato pianoforte presso l'istituto musicale "V. Bellini" di Caltanissetta, già dall’età di dieci anni si esibisce da solista in diversi concorsi e rassegne musicali. Si è occupati di progetti di avviamento di alfabetizzazione musicale e musicoterapia. E’ dal 2017 insegnante di pianoforte in diverse scuole secondarie di primo grado della provincia e collabora con l’istituto musicale "V. Bellini" per la classe di pianoforte. L’evento, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, è previsto all’interno della chiesa di San Domenico a partire dalle ore 19.30. E’ prevista, ancora una volta, l’illuminazione architetturale della facciata, come già avvenuto per tutti gli eventi di “Natale in rosa”.

