Eventi 110

Caltanissetta, nasce a Santa Barbara il gruppo scout Cl 9: avrà i colori del quartiere

Domenica mattina sono state aperte le iscrizioni e, dopo poche ore, già 40 ragazzi e le loro famiglie si sono presentati con tanta voglia di indossare il fazzolettone con i colori del CL9

Redazione

12 Gennaio 2020 18:04

Nasce a S. Barbara il gruppo scout CL 9. Dopo due mesi di attività con i bambini del catechismo e dell’oratorio volte a stimolare la socializzazione, a radicarsi nel territorio ed a far conoscere la proposta educativa scout, adesso arriva l’ufficializzazione della zona castelli erei e l’autorizzazione da parte dell’AGESCI nazionale.“Domenica mattina sono state aperte le iscrizioni e, dopo poche ore, già 40 ragazzi di età compresa tra gli 8 ed i 18 anni e le loro famiglie si sono presentati con tanta voglia di indossare l’agognato fazzolettone con i colori del CL9” raccontano emozionati I capi gruppo Paola Seggio e Ivan Mastrosimone.

E questa è una bella storia: una di quelle belle storie che ogni tanto fanno bene all’animo.

È la storia di un quartiere che, in passato, era il villaggio dei minatori che tanta ricchezza davano alla città con il loro lavoro fatto di sacrificio e pericolo.

Un quartiere che, via via, è stato tralasciato , da dove purtroppo le istituzioni si sono allontanate e tanti servizi mancano. Dove la scuola è frontiera, dove la cronaca dei giorni recenti riporta fatti incresciosi.

Un quartiere dove però i legami familiari e sociali sono molto forti, dove gli abitanti si sentono famiglia, dove sono attivi i giovani dell’oratorio, il comitato pro-festeggiamenti di Santa Barbara e Sabucina, la Corale, il gruppo della tenerezza “Aquila e Priscilla”, l’Associazione dei bersaglieri, dove si sta ricostituendo il comitato di quartiere e dove Padre Marco Paterno’ (succeduto allo stimato Padre Di Vincenzo) ha aperto i saloni dell’oratorio per costituire una sala giochi per i ragazzi, ha ingaggiato uno zampognaro per girare nel periodo natalizio per benedire le strade del quartiere, ha accordato fiducia a tutti, riempiendo di nuovo la chiesa di bambini e di gioia, con il suo sorriso buono ed il suo entusiasmo contagioso.

Nasce così questo gruppo scout: 17 capi ed un Assistente ecclesiastico, con indosso i colori del quartiere: il porpora come il manto della Santa Barbara, il giallo come lo zolfo e l’azzurro come il manto della Vergine, Madonna degli scout. Ma nasce soprattuto con i sorrisi dei bambini di Santa Barbara: di Alessandro e di Alessio che per gioco mettono il fazzolettone al collo, sognando di indossare l’uniforme; di Lucia che è timida ma poi quando gioca corre libera e felice; di Aurora che con soddisfazione realizza un portachiavi annodando cordini; e con la fiducia con cui le loro mamme li affidano a chi, con amore, vuole accoglierli.

“Il progetto è semplice ed ambizioso al contempo - spiegano don Marco Paterno’ e Massimo Sicilia: motori, anima e fautori dell’apertura del gruppo - mettersi a servizio in una realtà dove si avverte forte il bisogno di supportare le azioni educative messe in atto dalle famiglie e dalle altre agenzie educative, promuovere opportunità di crescita, offrire sostegno alle persone nella loro capacità di migliorarsi”.

“Educheremo i bambini alla fraternità, al servizio in favore degli ultimi, all’accettazione delle diversità e all’autonomia” dicono Marco Di Maira e Leyla Tumminelli. “Approfitteremo dello spirito di avventura dei ragazzi per sviluppare le loro competenze, per farli innamorare della meraviglia del creato, per invogliarli a crescere con una coscienza libera e forte” aggiungono Francesco Valenza e Chiara Domanti.

“Stimoleremo i giovani al rispetto dell’ambiente, al consumo critico, all’amore per il proprio quartiere e all’impegno per esso” sostengono Alessandro Matrascia e Greta Tassone.

Insieme ai capi già citati, presteranno il loro servizio nel gruppo anche: Florina Privitera, Omar Zagarella, Simona Campanella, Salvatore Cipollina, Gabriele Di Maira, Giorgia Lipani, Ivan Benza.



Nasce a S. Barbara il gruppo scout CL 9. Dopo due mesi di attività con i bambini del catechismo e dell’oratorio volte a stimolare la socializzazione, a radicarsi nel territorio ed a far conoscere la proposta educativa scout, adesso arriva l’ufficializzazione della zona castelli erei e l’autorizzazione da parte dell’AGESCI nazionale.“Domenica mattina sono state aperte le iscrizioni e, dopo poche ore, già 40 ragazzi di età compresa tra gli 8 ed i 18 anni e le loro famiglie si sono presentati con tanta voglia di indossare l’agognato fazzolettone con i colori del CL9” raccontano emozionati I capi gruppo Paola Seggio e Ivan Mastrosimone.

E questa è una bella storia: una di quelle belle storie che ogni tanto fanno bene all’animo.

È la storia di un quartiere che, in passato, era il villaggio dei minatori che tanta ricchezza davano alla città con il loro lavoro fatto di sacrificio e pericolo.

Un quartiere che, via via, è stato tralasciato , da dove purtroppo le istituzioni si sono allontanate e tanti servizi mancano. Dove la scuola è frontiera, dove la cronaca dei giorni recenti riporta fatti incresciosi.

Un quartiere dove però i legami familiari e sociali sono molto forti, dove gli abitanti si sentono famiglia, dove sono attivi i giovani dell’oratorio, il comitato pro-festeggiamenti di Santa Barbara e Sabucina, la Corale, il gruppo della tenerezza “Aquila e Priscilla”, l’Associazione dei bersaglieri, dove si sta ricostituendo il comitato di quartiere e dove Padre Marco Paterno’ (succeduto allo stimato Padre Di Vincenzo) ha aperto i saloni dell’oratorio per costituire una sala giochi per i ragazzi, ha ingaggiato uno zampognaro per girare nel periodo natalizio per benedire le strade del quartiere, ha accordato fiducia a tutti, riempiendo di nuovo la chiesa di bambini e di gioia, con il suo sorriso buono ed il suo entusiasmo contagioso.

Nasce così questo gruppo scout: 17 capi ed un Assistente ecclesiastico, con indosso i colori del quartiere: il porpora come il manto della Santa Barbara, il giallo come lo zolfo e l’azzurro come il manto della Vergine, Madonna degli scout. Ma nasce soprattuto con i sorrisi dei bambini di Santa Barbara: di Alessandro e di Alessio che per gioco mettono il fazzolettone al collo, sognando di indossare l’uniforme; di Lucia che è timida ma poi quando gioca corre libera e felice; di Aurora che con soddisfazione realizza un portachiavi annodando cordini; e con la fiducia con cui le loro mamme li affidano a chi, con amore, vuole accoglierli.

“Il progetto è semplice ed ambizioso al contempo - spiegano don Marco Paterno’ e Massimo Sicilia: motori, anima e fautori dell’apertura del gruppo - mettersi a servizio in una realtà dove si avverte forte il bisogno di supportare le azioni educative messe in atto dalle famiglie e dalle altre agenzie educative, promuovere opportunità di crescita, offrire sostegno alle persone nella loro capacità di migliorarsi”.

“Educheremo i bambini alla fraternità, al servizio in favore degli ultimi, all’accettazione delle diversità e all’autonomia” dicono Marco Di Maira e Leyla Tumminelli. “Approfitteremo dello spirito di avventura dei ragazzi per sviluppare le loro competenze, per farli innamorare della meraviglia del creato, per invogliarli a crescere con una coscienza libera e forte” aggiungono Francesco Valenza e Chiara Domanti.

“Stimoleremo i giovani al rispetto dell’ambiente, al consumo critico, all’amore per il proprio quartiere e all’impegno per esso” sostengono Alessandro Matrascia e Greta Tassone.

Insieme ai capi già citati, presteranno il loro servizio nel gruppo anche: Florina Privitera, Omar Zagarella, Simona Campanella, Salvatore Cipollina, Gabriele Di Maira, Giorgia Lipani, Ivan Benza.



News Successiva Quando i soldi non cambiano la vita: vince 184 milioni di franchi svizzeri, poco più di 170 milioni di euro non lascia il suo lavoro da cameriera

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare