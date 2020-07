Cronaca 529

Caltanissetta. Muratore le chiede soldi in più: lei lo denuncia e viene a sua volta denunciata. Assolta

I due si erano messi d'accordo su un determinato prezzo, ma a completamento dei lavori, l'uomo avrebbe chiesto di più

Rita Cinardi

24 Luglio 2020 16:35

Assolta dall'accusa di calunnia dal giudice Francesco D'Arrigo la nissena Carmela Lunetta. Tutto ha avuto inizio quando la donna, difesa dagli avvocati Massimiliano Bellini e Monia Giambarresi, aveva contattato un muratore che doveva farle dei lavori in casa. I due si erano messi d'accordo su un determinato prezzo, ma a completamento dei lavori, l'uomo avrebbe chiesto di più. A quel punto la donna avrebbe rifiutato. I due si sono incontrati per strada e in quella occasione il muratore l'avrebbe minacciata e ingiuriata dicendole che se non avesse ottenuto quei soldi le avrebbe fatto passare dei guai. Ed è così che la donna lo aveva querelato per i reati di minaccia e ingiuria ma il pubblico ministero dispose l'archiviazione, a seguito della quale scattò una denuncia da parte dell'uomo per calunnia. Oggi per Carmela Lunetta è arrivata l'assoluzione, perché il fatto non sussiste.

