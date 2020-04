Cronaca 4840

Caltanissetta, muore paziente in terapia intensiva covid-19. Si attende esito tampone

Il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone: "Attendiamo i reagenti da parte dei fornitori"

Rita Cinardi

09 Aprile 2020 10:04

E' morto ieri sera in terapia intensiva Covid-19 un paziente di 73 anni di Favara che era stato ricoverato lo scorso 28 marzo. Sul paziente sarebbero stati fatti 3 differenti tamponi ma ancora senza esito. L'anziano, che aveva precedenti patologie, è stato trattato come paziente covid visto il quadro tipico: grave polmonite interstiziale e severa insufficienza respiratoria. Se il tampone dovesse dare esito positivo sarebbe la nona vittima di coronavirus al Sant'Elia di Caltanissetta. "Al momento mancano i reagenti - ha dichiarato il direttore generale Alessandro Caltagirone - per un ritardo da parte dei fornitori e quindi l'azienda sanitaria provinciale, che ha sempre fatto ordini di reagenti numericamente importanti, per i risultati dei tamponi continua a dipendere da Palermo. Adesso però ci stiamo rivolgendo all'istituto zooprofilattico di Palermo visto che la Regione ha accreditato altri laboratori. Questa mattina comunque sono arrivati diversi risultati che daremo in serata nel consueto bollettino".

