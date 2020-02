Cronaca 1991

Caltanissetta, muore giovane di 23 anni: donati gli organi. Intervento nella notte

Nella notte una equipe dell'Ismett di Palermo ha eseguito l'intervento . Sono stati donati reni e fegato del giovane

Rita Cinardi

01 Febbraio 2020 08:03

E' morto nella notte all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, un giovane di 23 anni, G.T. le iniziali, di Pietraperzia. Il ventitreenne era stato ricoverato alla fine di ottobre per un grave problema cerebrale. I genitori hanno consentito la donazione degli organi. Nella notte una equipe dell'Ismett di Palermo ha eseguito l'intervento . Sono stati donati reni e fegato del giovane. La commissione per l'accertamento di morte cerebrale era formata dall'anestesista Rosalba Parla, referente aziendale per i trapianti dell'ospedale Sant'Elia, la neurologa Giovanna Randisi, l'anestesista Lucilla Grimaldi, direttore sanitario di presidio. Ad eseguire l'elettroencefalogramma i tecnici Silvana Scibetta e Norma Scarantino. In sala, durante l'intervento anche l'anestesista Rita D'Ippolito. Grande collaborazione tra il direttore del reparto di Rianimazione Giancarlo Foresta e il responsabile del blocco operatorio Giovanni Di Lorenzo.

