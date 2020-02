Cronaca 4320

Caltanissetta, muore a 68 anni Giuseppe Danesi: fu commissario della Polizia municipale

Danesi era molto conosciuto in città. Andò in pensione nel 2014 ma dedicò tutta la sua vita alla famiglia e al suo lavoro.

28 Febbraio 2020 18:40

Si è spento stamane, all’età di 68 anni, Giuseppe Danesi, commissario della Polizia Municipale in pensione dal 2014. Danesi è morto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove era stato ricoverato a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Danesi, che aveva ricoperto in alcuni periodi anche la carica di vicecomandante, era molto conosciuto a Caltanissetta. Aveva quattro figli e aveva dedicato tutta la sua vita alla sua famiglia e al suo lavoro. Entrò a far parte della polizia municipale nel 1974 e aveva anche svolto servizio nell’ufficio di Gabinetto del sindaco. In tanti lo ricordano per i suoi modi gentili e garbati. I funerali saranno celebrati lunedì 2 marzo alle 15,30 nella Cattedrale Santa Maria La Nova alle 15,30. La Polizia municipale di Caltanissetta parteciperà alle esequie con il gonfalone del Corpo.

