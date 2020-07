Cronaca 5061

Caltanissetta, multa da 600 euro per un nisseno sorpreso da una telecamera mentre abbandonava rifiuti speciali

L'uomo è arrivato a bordo di una motoape e ha cominciato a scaricare i rifiuti come se nulla fosse

Rita Cinardi

20 Luglio 2020 20:55

Pensava di agire indisturbato e invece grazie ad un video realizzato dall'alto è stato sorpreso dalla polizia municipale mentre era intento a gettare rifiuti speciali all'interno di una casa abbandonata. Siamo in via Barone Lanzirotti, nel quartiere Provvidenza, dove ormai questi episodi sono diventati la routine. L'uomo è arrivato a bordo di una motoape e ha cominciato a scaricare i rifiuti come se nulla fosse. Il video però è finito nelle mani degli agenti della polizia municipale che hanno fatto scattare una sanzione pari a 600 euro. A breve sarà emessa anche un'ordinanza per la bonifica dell'area.

