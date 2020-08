Cronaca 261

Caltanissetta, morto il cane abbandonato in balcone dai proprietari dopo una lite

Ieri era stato affidato dalla polizia al veterinario dell'Asp ma le sue condizioni erano gravissime

Rita Cinardi

03 Agosto 2020 13:46

E’ morto nella notte il cane di razza pinscher che era stato abbandonato nel balcone dai proprietari. I due avevano litigato due giorni prima. Mentre l’uomo era stato allontanato dall’abitazione la donna a quanto pare aveva deciso di andare via da casa volontariamente. Il cagnolino però era stato lasciato nel balcone con temperature, che in questi giorni di gran caldo, hanno toccato i 40 gradi. Ad accorgersi dello stato di sofferenza del cane il vicino di casa che ha immediatamente contattato i vigili del fuoco. Questi ultimi sono arrivati poco dopo insieme alla polizia e un veterinario dell’Asp. Il cane, visibilmente disidratato versava in condizioni critiche e in serata è morto. Con tutta probabilità adesso i proprietari saranno denunciati per maltrattamento di animali.

E’ morto nella notte il cane di razza pinscher che era stato abbandonato nel balcone dai proprietari. I due avevano litigato due giorni prima. Mentre l’uomo era stato allontanato dall’abitazione la donna a quanto pare aveva deciso di andare via da casa volontariamente. Il cagnolino però era stato lasciato nel balcone con temperature, che in questi giorni di gran caldo, hanno toccato i 40 gradi. Ad accorgersi dello stato di sofferenza del cane il vicino di casa che ha immediatamente contattato i vigili del fuoco. Questi ultimi sono arrivati poco dopo insieme alla polizia e un veterinario dell’Asp. Il cane, visibilmente disidratato versava in condizioni critiche e in serata è morto. Con tutta probabilità adesso i proprietari saranno denunciati per maltrattamento di animali.

News Successiva Caltanissetta, persecuzioni e minacce continue contro la ex: 33enne arrestato dalla polizia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare