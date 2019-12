Cronaca 3012

Caltanissetta. Morsa da un cane, poi viene aggredita dal figlio della proprietaria: donna finisce in ospedale

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno sanzionato la proprietaria del cane per non aver provveduto a registrare l'animale all'anagrafe canina

Rita Cinardi

06 Dicembre 2019 13:24

Morsa da un cane alla gamba viene anche aggredita dal figlio della proprietaria dell'animale. E' accaduto ieri sera intorno alle 21 in una traversa di via Re D'Italia. Una donna stava camminando quando ad un tratto un cane, che era a passeggio con la proprietaria senza museruola e senza guinzaglio, l'ha morsa ad una gamba. La vittima del morso ha cominciato ad urlare per il dolore e, dopodiché, è nata un'accesa discussione tra le due donne. Poco dopo è intervenuto a difesa della proprietaria del cane anche il figlio il quale, anziché aiutare la ferita, l'avrebbe aggredita. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato la donna ferita al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Intervento anche degli agenti della Polizia Municipale che hanno sanzionato la proprietaria del cane per non aver provveduto a registrare l'animale all'anagrafe canina.

