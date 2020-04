Cronaca 256

Caltanissetta, morì 18 mesi dopo un incidente stradale: automobilista in tribunale accusato di omicidio colposo

Scontro tra periti. Gli esperti nominati da procura e difesa sono giunti a conclusioni diametralmente differenti

Redazione

05 Aprile 2020 16:32

Verità contro sulla morte di un uomo. Deceduto un anno e mezzo dopo un terribile incidente che lo ha poi costretto per mesi e mesi sulla sedia a rotelle. Un'auto lo ha investito mentre lui era a piedi. E la vicenda, poi, ha alimentato due distinti fascicoli a carico dello stesso automobilista: uno per omissione di soccorso già chiusosi in appello e un secondo, ancora in aula per il primo grado, per omicidio colposo.E gli esperti nominati da procura e difesa sono giunti a conclusioni diametralmente differenti. Versioni contro sulle cause del decesso del cinquantaduenne nisseno Salvatore N. (i familiari sono assistiti dall'avvocatessa Valeria D'Anca). Tragedia della strada che ha fatto tirare in ballo il quarantunenne Elia Giardina (difeso dall'avvocato Giacomo Vitello), alla guida di quella che inizialmente è stata ritenuta un'auto pirata.(Vincenzo Falci, Gds)



