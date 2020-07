Cronaca 6419

Caltanissetta, oltre 100 migranti in fuga da Pian del Lago: una decina sono stati bloccati

Ultima ora. Tutte le pattuglie delle forze dell'ordine in campo, impegnate nella ricerca

Rita Cinardi

26 Luglio 2020 19:30

Migranti in fuga da Pian del Lago. L'allarme è scattato oggi pomeriggio intorno alle 18.30. Sarebbero un centinaio quelli scappati dalla struttura. E' certo che i militari con il supporto dei carabinieri e della polizia sono riusciti a bloccarne una decina. Ricerche in corso da parte delle forze dell'ordine. Il centro, che era stato svuotato e utilizzato per l'accoglienza dei soli migranti che dovranno rispettare la quarantena, ne ospitava 350 in totale. Di questi oltre 100 sono fuggiti.

