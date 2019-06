Cronaca 236

Caltanissetta, migliora il quadro clinico dell'onorevole Capodicasa. Foresta: "Prognosi rimane riservata"

Ultimo bollettino relativo alle condizioni di salute dell'onorevole Angelo Capodicasa ormai ricoverato dal 25 maggio

Rita Cinardi

03 Giugno 2019 08:13

"In merito alle condizioni di salute dell' On. Angelo Capodicasa, in seguito al miglioramento del quadro clinico neurologico e respiratorio, si è provveduto quest'oggi al progressivo svezzamento dalla ventilazione artificiale e successiva estubazione . La prognosi rimane riservata". Lo ha dichiarato ieri sera il primario di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia Giancarlo Foresta. L'onorevole Capodicasa è ormai ricoverato dal 25 maggio in seguito ad una grave emorragia cerebrale.

