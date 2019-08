Cronaca 817

Caltanissetta, micio rimane incastrato nel vano motore di un'auto: salvato dai vigili del fuoco

A contattare i pompieri una donna che ha sentito dei miagolii provenire dal motore della sua Fiat 500

Rita Cinardi

22 Agosto 2019 15:20

Era rimasto incastrato nel vano motore ma i suoi miagolii hanno attirato la proprietaria dell'auto che ha subito allertato i vigili del fuoco. Un gattino è stato salvato questa mattina da una morte certa. A fare la scoperta una donna che stava per rimettersi a bordo della sua auto, una Fiat 500 posteggiata davanti il Genio Civile, in via Rosso di San Secondo, quando ha sentito degli strani rumori. Le è bastato poco per capire che si trattava di un gatto. Più difficile capire come farlo uscire fuori da dove si era cacciato. A quel punto la donna ha contattato i vigili del fuoco intervenuti sul posto. Nel giro di pochi minuti i pompieri hanno aperto il vano motore e hanno rimesso il gattino in libertà. (Foto Seguo News)

