Cronaca 472

Caltanissetta, micio incastrato nel vano motore di un'auto: intervengono i vigili del fuoco

L'intervento ha visto impegnati per diverso tempo i pompieri, circa 40 minuti, visto che l'operazione è stata più complicata di quanto si potesse pensare

Rita Cinardi

31 Agosto 2019 09:52

Nuovo intervento dei vigili del fuoco questa mattina per un gattino rimasto incastrato nel vano motore di una Fiat Punto. L'intervento ha visto impegnati per diverso tempo i pompieri, circa 40 minuti, visto che il povero micio non voleva saperne di uscire fuori. A contattare i vigili del fuoco era stato lo stesso proprietario dell'auto che nel risalire all'interno dell'abitacolo aveva sentito i miagolii dell'animale. I pompieri sono arrivati poco dopo in via Rosso di San Secondo. Il gattino era rimasto incastrato tra il passaruota e il semiasse. Alla fine però, dopo quasi un'ora di lavoro, sono riusciti ad estrarlo vivo. (Foto Seguo News)



