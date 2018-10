Attualita 250

Caltanissetta, Michele Scarlata eletto alla presidenza di Federconsumatori

L’elezione è avvenuta durante i lavori del secondo congresso provinciale che si è svolto nella Casa delle Culture e del Volontariato

Redazione

20 Ottobre 2018 16:24

Si è svolto oggi alla Casa delle Culture e del Volontariato di Caltanissetta il secondo congresso provinciale della Federconsumatori, associazione fortemente voluta dalla CGIL per difendere i diritti dei consumatori e della cittadinanza. La crisi ha fatto aumentare le insidie, i raggiri ed in molti casi il rischio truffa. La Federconsumatori è stata impegnata e continuerà ad esserlo nel contrastare le tariffe, ad affrontare il tema del servizio idrico, ancora oggi non è stata rispettata la volontà popolare nonostante la straordinaria vittoria dei referendum nel 2011 sull'acqua bene comune. Con l'applicazione della legge di riforma la Regione, i Comuni siciliani e i cittadini avrebbero più spazio di contraddizione sulle tariffe e la qualità dei sevizi, oltre che monitorare e tutelare il territorio dal rischio di frane e alluvioni. La provincia di Caltanissetta è ancora lontana dagli standard di qualità minimi quando si parla di "servizio idrico integrato" così in Sicilia le tariffe applicate sono tra le più care del Paese, tutto ciò a fronte di continue interruzioni nell'erogazione del servizio. La Federconsumatori in questi anni con Luisa Lunetta si è occupata di questo e tanto altro, affrontando tutti i temi che i cittadini/utenti hanno posto. Oggi, nel corso del secondo congresso, alla presenza di Alfio La Rosa Presidente Regionale Federconsumatori e Ignazio Giudice, Segretario Generale CGIL si è proceduto al rinnovo delle cariche, così è stato eletto il giovane avvocato Michele Scarlata che da anni presta la sua opera di volontariato per l'associazione. La CGIL nell'arco delle prossime settimane costituirà insieme alla Federconsumatori la "Consulta giuridica provinciale" costituita da chi vuole mettere a disposizione l'esperienza e la preparazione al fine di informare e formare i cittadini sui loro diritti, sul consumo critico, sulla qualità dei prodotti, così come proporremo alle Università siciliane una convezione al fine di ottenere tirocinanti da affiancare ai nostri sportelli.

