Caltanissetta, mette in moto la sua auto e pochi istanti dopo il mezzo prende fuoco

Le fiamme in pochi attimi hanno avvolto la Mercedes e lambito le autovetture posteggiate nelle vicinanze

Rita Cinardi

14 Dicembre 2020 15:03

Incendio d'auto nel primo pomeriggio di oggi in via San Giovanni Bosco. A fuoco una Mercedes Classe C che era appena stata messa in moto dal proprietario, un impiegato quarantenne. Fatto appena qualche metro l'uomo ha visto le fiamme uscire dal vano motore che, in pochi attimi, hanno avvolto il mezzo e lambito altre due autovetture posteggiate nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio scaturito probabilmente da un guasto meccanico. (Foto Seguo News)

