Attualita 397

Caltanissetta, mercoledì 4 dicembre i vigili del fuoco festeggiano Santa Barbara

Lo stesso giorno, nell’antistante piazza Garibaldi, verrà allestita Pompieropoli, un percorso ad ostacoli con utilizzo di tecniche "pompieristiche" dedicato ai bambini delle quinte classi

Redazione

02 Dicembre 2019 12:31

Mercoledì 4 dicembre, in occasione della ricorrenza della festività di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco, sarà celebrata in Cattedrale, la tradizionale Santa Messa a Lei dedicata, che sarà officiata, con inizio alle ore 10,30, dal vescovo Mario Russotto.A conclusione della cerimonia religiosa, dalla facciata della Chiesa sarà calata l’effige della Santa, mentre S.E. Mons. Russotto, con l'ausilio di una autoscala e di personale specialista del settore S.A.F., deporrà una corona d’alloro alla statua di Maria Santissima.



Lo stesso giorno, nell’antistante piazza Garibaldi, verrà allestita la c.d. Pompieropoli, un percorso ad ostacoli con utilizzo di tecniche “pompieristiche” dedicato ai bambini delle quinte classi delle scuole elementari della città che, unitamente alla dislocazione di alcuni automezzi VF da esporre in visione con le relative attrezzature specialistiche, caratterizzeranno una mattinata di aggregazione e di dialogo tra una realtà lavorativa complessa ed articolata come quella dei Vigili del Fuoco, i bambini e la comunità locale.



In allegato un comunicato stampa relativo all'attività dell'anno trascorso stilato dal comandante dei vigili del fuoco Gianfranco Scarciotta





Mercoledì 4 dicembre, in occasione della ricorrenza della festività di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco, sarà celebrata in Cattedrale, la tradizionale Santa Messa a Lei dedicata, che sarà officiata, con inizio alle ore 10,30, dal vescovo Mario Russotto.A conclusione della cerimonia religiosa, dalla facciata della Chiesa sarà calata l’effige della Santa, mentre S.E. Mons. Russotto, con l'ausilio di una autoscala e di personale specialista del settore S.A.F., deporrà una corona d’alloro alla statua di Maria Santissima.



Lo stesso giorno, nell’antistante piazza Garibaldi, verrà allestita la c.d. Pompieropoli, un percorso ad ostacoli con utilizzo di tecniche “pompieristiche” dedicato ai bambini delle quinte classi delle scuole elementari della città che, unitamente alla dislocazione di alcuni automezzi VF da esporre in visione con le relative attrezzature specialistiche, caratterizzeranno una mattinata di aggregazione e di dialogo tra una realtà lavorativa complessa ed articolata come quella dei Vigili del Fuoco, i bambini e la comunità locale.



In allegato un comunicato stampa relativo all'attività dell'anno trascorso stilato dal comandante dei vigili del fuoco Gianfranco Scarciotta





Guardia di Finanza, concorso per il reclutamento di 33 allievi: domande entro il 23 dicembre

News Successiva Aumentano morti sul lavoro in Sicilia, Sorbetto: "Dopo l'esplosione di Gela quali misure di sicurezza per i mercatini settimanali?"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare