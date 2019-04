Attualita 436

Caltanissetta, mercato settimanale: ambulanti con il tesserino identificativo

Oltre alla numerazione degli spazi, nella nuova sede di via Ferdinando I, è previsto anche che gli ambulanti siano dotati di un tesserino

Redazione

28 Aprile 2019 16:04

Regole certe per il mercatino settimanale in procinto di trasferirsi nella nuova sede di via Ferdinando I. Ufficio tecnico e polizia municipale stanno varando un disciplinare che prevede oltre alla numerazione degli spazi a terra (o stalli) anche il rilascio di un tesserino identificativo agli operatori della rassegna.Nessuno insomma potrà occupare - come avviene adesso - spazi assegnati ad altri e non sarà dura la vita per le iniziative di abusivi o irregolari. Controlli serrati verranno effettuati all'esterno del mercatino per limitare al massimo la presenza di posteggiatori senza titolo.

Ieri però a Pian del Lago è andata i scena l'ennesima deludente del mercatino. E per i pochi ambulanti (un centinaio rispetto ai 262 autorizzati) che avevano sfidato le raffiche di vento è stato difficilissimo allestire bancarelle. E pochissimi sono stati i visitatori. Verso mezzogiorno le operazioni di vendita sono state praticamente sospese. In una situazione simile anche i vigili urbani hanno evitato di annotare presenze e assenze. Pochi anche i presenti fra i ranghi dei posteggiatori abusivi. Insomma un'altra edizione da dimenticare in fretta e stavolta a causa del vento.



