Caltanissetta. Memorial "Nuccia Grosso": sul banco degli imputati Garibaldi

Cinque gli avvocati che formeranno la corte presieduta dal giudice Tona. Boris Pastorello, Renata Accardi, Sergio Iacona, Annalisa Petitto e Giuseppe Dacquì

Redazione

07 Febbraio 2020 16:23

E sul banco degli imputati arriva Giuseppe Garibaldi e sono pesanti le accuse che i pubblici ministeri sottoporranno alla corte presieduta dal giudice Gianbattista Tona ."Del delitto previsto e punito dall'articolo 284 del codice penale perchè promuoveva un'insurrezione armata contro i poteri dello stato invadendo la Sicilia e del delitto previsto dall'articolo 270 del codice penale perchè promuoveva, costituiva, organizzava e dirigeva più associazioni disseminate nel territorio italiano con più azioni di un medesimo disegno criminoso concretizzatesi in atti di violenza sia a persone che a cose (luoghi di detenzione,sedi di istituzione), rapine e saccheggi dirette ed idonee a sovvertire violentemente l'ordinamento politico e giuridico"

Vedremo come l'accusa rappresentata dagli studenti dal liceo scienze sociali Manzoni/ Juvara supportati dall'avvocato Antonella Pecoraro e dagli insegnanti Sergio Bonsignore, Francesca Buscemi, Gabriella Cortese e Alessandra Lisi.

A difendere l'eroe dei due mondi il liceo classico Ruggero Settimo coadiuvati dall'avvocato Monia Giambarresi e dalla professoressa Fiorella Falci.

Sarà interessante anche sentire i testimoni, che sotto giuramento si sottoporranno alle domande dell'accusa e della difesa: gli studenti del Manzoni porteranno nell'aula consiliare del comune di Caltanissetta trasformato in "tribunale"Francesco II di Borbone,Maragrazia (personaggio della novella di Pirandello “l’altro figlio”) e le vittime dell'eccidio di Bronte.

Il liceo classico presenterà alla corte Rosolino Pio e Vittorio Emanuele e Nino Bixio.

Cinque gli avvocati che formeranno la corte presieduta dal giudice Tona. Boris Pastorello, Renata Accardi, Sergio Iacona, Annalisa Petitto e Giuseppe Dacquì.

Quello di Garibaldi è l'ultimo processo prima del gran galà di chiusura che si svolgerà sabato 15 Febbraio al teatro Margherita dove si premieranno le tre migliori performance di gruppo e le tre migliori arringhe difensive ed accusatorie.

Il processo a Garibaldi inizierà alle 17,30 al comune di Caltanissetta ed andrà in diretta radiofonica su Radio cl 1 e in diretta video sulle pagine social dell'emittente e della pagina del memorial, grazie al patrocinio dell'assessorato alla cultura diretto dall'assessore Marcella Natale.



