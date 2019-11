Eventi 346

Caltanissetta, Memorial "Nuccia Grosso": quest'anno si passa dalla penna alla toga

Gli studenti saranno affiancati da un avvocato facente parte dell'aiga ( associazione giovani avvocati sezione di Caltanissetta), che ha dato il patrocinio al concorso

Redazione

18 Novembre 2019 17:09

Da giornalisti ad avvocati. Cambiano le regole per l'ottava edizione del premio alla cultura memorial Nuccia Grosso che si svolgerà il 15 febbraio 2020 al teatro Regina Margherita di Caltanissetta.Gli studenti degli istituti di scuola superiore coinvolti dovranno creare un collegio di avvocati per rappresentare "l'accusa" o la "difesa" di personaggi della storia (anche contemporanea) e della letteratura

Saranno Giuseppe Garibaldi, Antigone e Mark Zuckerberg ad andare "sotto processo".

E saranno gli alunni del Liceo Classico R.Settimo, del liceo scientifico A. Volta,del Liceo scienze sociali A. Manzoni, dell'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Rapisardi Da Vinci,del liceo classico Paritario P.Mignosi e dell' Istituto Professionale per i Servizi l'Industria e l'Artigianato Galileo Galilei a fare da avvocati.



Gli studenti saranno affiancati da un avvocato facente parte dell'aiga ( associazione giovani avvocati sezione di Caltanissetta), che ha dato il patrocinio al concorso. In questo modo ogni istituto avrà un avvocato di supporto per studiare le strategie difensive o accusatorie.

Il memorial ha ottenuto anche il patrocinio dell'ordine degli avvocati di Caltanissetta.

Per quel che riguarda "la corte", hanno dato la loro adesione il giudice Giambattista Tona, il presidente della camera penale Sergio Iacona, il direttore della scuola forense Renata Accardi e gli avvocati penalisti Annalisa Petitto e Boris Pastorello.

Dichiara l'ideatore Tony Maganuco, figlio della giornalista scomparsa "Un'idea studiata e condivisa con l'assessore alla cultura Marcella Natale e col commissario della camera di commercio Giovanna Candura. Ho anche fatto richiesta al presidente del consiglio comunale Giovanni Magrì, per svolgere i processi nell'aula consiliare. Per gli studenti sarà un viaggio che porta nel mondo della giustizia, dei processi e di come si deve preparare una causa. Magari scoprendo che l'avvocato potrebbe essere il loro futuro mestiere...

I processi si svolgeranno Sabato 26 Gennaio,sabato 1 e 8 Febbraio. Il galà si celebrerà Sabato 15 febbraio al teatro Margherita di Caltanissetta ,dove si premieranno : La migliore arringa difensiva o accusatoria ( terzo, secondo, primo) a cui andranno premi per un ammontare di mille euro. Per il galà si attribuiranno anche dei riconoscimenti per il libro dell'anno, la promozione del territorio ed l'iniziativa dell'anno.













