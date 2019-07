Cronaca 2717

Caltanissetta, maxi multa da 5 mila euro per commerciante trovato privo di licenza. Sanzionate altre 10 attività

Scattano dieci nuove multe per occupazione di suolo pubblico, tre alla Strata 'a Foglia e sette in via Turati

Rita Cinardi

26 Luglio 2019 09:57

Continuano i controlli della Polizia Municipale volti a far rispettare le regole, e in particolar modo per ciò che concerne l'occupazione abusiva del suolo pubblico. Ieri gli agenti della sezione Annona (commercio) sono tornati alla Strata 'a Foglia, dove già la scorsa settimana erano state multate 15 attività. Altri tre titolari di attività ieri sono stati sorpresi ad occupare il suolo pubblico senza aver pagato la relativa tassa. Per ognuno di loro è scattata una multa di 171 euro e saranno disposti cinque giorni di chiusura non appena sarà emessa l'ordinanza. Ma per uno dei tre titolari la "batosta" è stata ancora più forte. Il commerciante, infatti, dovrà sborsare altre 5 mila euro poichè è stato trovato privo della licenza di commercio. Gli agenti dela Polizia Municipale si sono spostati poi in via Turati dove sono state multate altre sette attività, sempre per occupazione abusiva del suolo pubblico. Nei prossimi giorni continueranno i controlli a tappeto per verificare le posizioni di ogni attività commerciale che opera nel capoluogo. Queste ultime sanzioni si vanno a sommare alle altre dieci che avevano riguardato atrettante attività nei pressi del tribunale. Per il momento comunque tutte le attività commerciali in questione, fino a quando non sarà emessa l'ordinanza di chiusura, rimarranno aperte.





