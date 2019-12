Eventi 153

Caltanissetta, Marina Castiglione e Salvatore La Mendola presentano il libro "In Honorem Divae Flaviae"

Il libro su storia e storie dell'Abbazia di Santa Flavia in Caltanissetta dalla fondazione ai giorni nostri

Redazione

09 Dicembre 2019 19:09

Un evento di rilevante importanza storica, nel campo della ricerca sui beni monumentali di Caltanissetta è quello dell’11 dicembre 2019 in merito all’antica chiesetta di Santa Venera e all’Abbazia di Santa Flavia con l’annesso monastero benedettino. Alle ore 18.45, nei locali del monastero di Santa Flavia, la professoressa Marina Castiglione e il professor Salvatore La Mendola presenteranno il libro In Honorem Divae Flaviae del prof. Giovanni Carovello Grasta, e lo stesso autore interverrà per illustrare i contenuti inediti sulla storia di un monumento importante per la nostra città e gli interessanti spunti di ricerca storico-artistica che il libro propone. A moderare il dibattito sarà padre Onofrio Castelli, parroco coordinatore di S. Flavia. L’evento è curato dal gruppo “Culto, Bellezza e Impegno Sociale” della Parrocchia di S. Flavia, condotto da Ottavio Maria Bruno e diretto da padre Gino La Placa. Nell’occasione si potrà visitare l’Abbazia e il monumentale presepe realizzato da Leonardo Licata.



Il coordinatore Ottavio Maria Bruno



Un evento di rilevante importanza storica, nel campo della ricerca sui beni monumentali di Caltanissetta è quello dell’11 dicembre 2019 in merito all’antica chiesetta di Santa Venera e all’Abbazia di Santa Flavia con l’annesso monastero benedettino. Alle ore 18.45, nei locali del monastero di Santa Flavia, la professoressa Marina Castiglione e il professor Salvatore La Mendola presenteranno il libro In Honorem Divae Flaviae del prof. Giovanni Carovello Grasta, e lo stesso autore interverrà per illustrare i contenuti inediti sulla storia di un monumento importante per la nostra città e gli interessanti spunti di ricerca storico-artistica che il libro propone. A moderare il dibattito sarà padre Onofrio Castelli, parroco coordinatore di S. Flavia. L’evento è curato dal gruppo “Culto, Bellezza e Impegno Sociale” della Parrocchia di S. Flavia, condotto da Ottavio Maria Bruno e diretto da padre Gino La Placa. Nell’occasione si potrà visitare l’Abbazia e il monumentale presepe realizzato da Leonardo Licata.



Il coordinatore Ottavio Maria Bruno



News Successiva A Caltanissetta tutto il teatro di Emma Dante nell'incontro con Stefania La Vaccara

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare