Caltanissetta, maratona di danza: oltre 80 ballerini sul palco con insegnanti di fama internazionale

Momenti di grande crescita e formazione per tanti ballerini, provenienti da tutta la Sicilia, che hanno avuto la possibilità di studiare tutti gli stili della danza

Redazione

14 Dicembre 2018 17:26

Ha riscosso grande successo la Maratona di danza lo scorso 8 e 9 dicembre al centro polivalente “Michele Abbate”. Due giorni all’insegna della danza con insegnanti di fama internazionale, giunta alla XIV edizione, organizzato dalla scuola di danza “Scarpette Rosse” diretta da Francesca Gallina, svolto al centro polivalente Michele Abbate.Momenti di grande crescita e formazione per più di ottanta ballerini, provenienti da tutta la Sicilia, che hanno avuto la possibilità di studiare tutti gli stili della danza, da quella classica con il maestro Raffaele Paganini, al contemporaneo con Fabio Crestale, Mauro Mosconi con il modern jazz e l’ hip hop con Little Phil.

Si conclude questa XIV maratona di danza con tanto orgoglio non solo per le meravigliose esperienze vissute, grazie alla professionalità dei maestri e i loro importanti consigli. Ma anche per le numerose borse di studio assegnate ad alcuni dei partecipanti come ulteriore occasione di crescita. L’opportunità di vivere un importante esperienza di studio con il maestro Fabio Crestale a Parigi assegnata a Paola Pecoraro, la possibilità di partecipare alla prestigiosa “Scuola estiva” organizzata dalla Royal Academy of Dancing di Londra assegnata a Bellavia Giorgia, Iannì Francesca e Simone Giorgia. Due borse di studio per il “Festival della Danza Città di Ragusa” per il gruppo intermedio: Cumbo Aurora, Fasciana Federica,Foglietto Giulia, Gambino Alessandra, Leone, Tramontana Manuela; al gruppo avanzato a: Bellomo Claudia, Cipollina Eleonora, Lo Brutto Francesca, Marchese Federica,Sillitti Dalila, Zagarella Alessandra, Zagarella Emanuela; .come solista a Panepinto Gioia.

Il maestro Mauro Mosconi ha assegnato una borsa di studio per “Stabia Summer DANCE” a Anzalone Egle, Giorgia Bellavia, Porrovecchio Giulia e Tumminelli Sara per il livello intermedio e per il livello avanzato a Lacagnina Paola, Panepinto Gioia, Pecoraro Paola, Simone Giorgia.

Altri partecipanti di Caltanissetta Anzalone Eva, Falco Elisa, Macaluso Noemi, Mulè Annagiulia, Lo Brutto Maria, Ponente Giulia, Sicilia Sara, Zagarella Giuseppe.



