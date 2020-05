Politica 289

Caltanissetta, manutenzione delle strade provinciali: ripartono i lavori per sistemare alcune arterie

A renderlo noto è il commissario straordinario Duilio Alongi che elenca quali opere verranno effettuate in provincia

Redazione

09 Maggio 2020 15:26

"A seguito dell’apertura dei cantieri edili, dopo la lunga parentesi dell’emergenza Covid-19, iniziano a vedersi concretamente i primi frutti dell’impegno incessante del Governo Regionale con in testa il Presidente Musumeci e l’Assessore al ramo Marco Falcone". E' quanto afferma in una nota, il commissario straordinario del Libero Consorzio di Caltanissetta, Duilio Alongi. "Sono parecchie le opere già consegnate e quelle iniziate nel territorio della Provincia di Caltanissetta, ad opera dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ed il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, i cui tecnici in perfetta sinergia e con uno sforzo non indifferente hanno consentito oggi con l’apertura dei cantieri a rimettere in moto quella economia di settore che consente un respiro intenso in un momento difficilissimo.

Il Commissario ha voluto ringraziare tutti i Dirigenti ed Tecnici dei due Enti che hanno profuso, con entusiasmo e senso di attaccamento al dovere, quello sforzo necessario unanime che ha consentito di raggiungere i primi traguardi che il Governo Regionale si era prefissi.

Sono infatti iniziati i cantieri riguardanti due lavori di somma urgenza a Mussomeli (SP 38) e Gela (Porto Rifugio), oltre ai lavori di manutenzione dello stabile sede dell’Ispettorato Provinciale Agricoltura di Caltanissetta.

Inoltre avvalendosi della nuova e agile modalità amministrativa, messa a disposizione per la prima volta dall’attuale Governo Regionale Siciliano, tra il Dipartimento Regionale Tecnico ed il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, l’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta è stato il primo a consegnare i lavori di manutenzione di quattro strade provinciali: la S.P.n.16, la S.P.n.37, la S.P.n.178 e la S.P.n.195-196, i quali andranno già tutti a regime nell’immediato.

Ancora a cura Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta a breve inizieranno i lavori riguardanti la manutenzione del tratto Cordovese-Valle, i lavori di manutenzione tratto stradale SP 38 Mussomeli- Caltanissetta, i lavori di manutenzione tratto stradale e barriere di sicurezza SP 23 Mussomeli- Bompensiere, i lavori di manutenzione tratto stradale SP 123, i lavori stradali della SP 100, i lavori di manutenzione tratto stradale SP 244.

L’ elenco continua non la manutenzione della SP 8 che comprende tre interventi:

Il primo, i cui lavori saranno consegnati all’impresa aggiudicataria nei prossimi giorni da parte del L.C.C. di Caltanissetta, consta di € 290.000,00.

Si tratterà di una consegna fatta sotto riserva di legge, stante l’urgenza di provvedere, al fine di accelerare l’esecuzione dell’opera, nelle more del perfezionamento del contratto tra l’impresa e Libero Consorzio.

Questo intervento riguarda il tratto di strada della S.P. n. 8 dal km. 22+200 al Km. 26+300, fino all’abitato di Gela.

Si tratta di lavori di manutenzione straordinaria, che prevedono anche la risagomatura della sede stradale e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale.

Il secondo intervento, finanziato con D.D.G. n.638 del 06/04/2020 del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana, è dell’importo complessivo di € 550.000,00.

I lavori comprendono la sistemazione di due frane: la prima, al Km 5+800 e la seconda, al Km 19+500, oltre alla sistemazione, per circa Km 1,00, del piano viario mediante scarificazione, bitumatura e sistemazione di cunette e banchine.

L’Ufficio gare sta avviando le procedure per individuare la ditta aggiudicataria.

Il terzo intervento programmato è di € 550.000,00 ed è finalizzato al completamento della manutenzione straordinaria della S.P.n.8.

Quest’ultimo è stato recentemente inserito in un Accordo Istituzionale, siglato tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, dall’Assessore Falcone alle Infrastrutture ed alla Mobilità, in seguito alle istanze provenienti da più parti del territorio interessato.

In applicazione di tale Accordo, la progettazione e l’esecuzione di questo terzo intervento sono stati affidati al Genio Civile di Caltanissetta, i cui tecnici sono già al lavoro per il tratto tratto di strada interessato va dal km.10+500 al Km. 16+500.

Occorre anche evidenziare, che si sono conclusi da parte del Genio Civile di Caltanissetta congiuntamente al Dipartimento Regionale Tecnico con in testa il Dirigente Generale arch. Salvo Lizzio, le procedure di gara per l’affidamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura a professionisti esterni, riguardanti il monitoraggio di ponti, gallerie ed attraversamenti presenti nelle strade provinciali ricadenti del territorio della provincia di Caltanissetta. A breve l’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta consegnerà al Dipartimento Regionale Tecnico anche i documenti di indirizzo alla progettazione per le progettazioni della segnaletica verticale ed orizzontale di parecchie strade provinciali di Caltanissetta. Sono in corso anche le progettazioni di manutenzione di ulteriori tratti delle strade SP 38, SP23 ed SP 24 da parte dei tecnici dell’Ufficio del Genio Civile con l’ausilio dei tecnici del LCC. Procedure queste ultime volute con forza dal Presidente della Regione Musumeci.

Il Governo Regionale ha voluto così supportare il processo di accelerazione degli interventi di viabilità di competenza delle ex province, che, a causa del noto prelievo forzato da parte dello Stato, da diversi anni, non sono più riuscite a garantire l’efficienza amministrativa.



