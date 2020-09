Cronaca 1202

Caltanissetta, mancato rispetto misure anticontagio: sanzionati il gestore di un bar e sette clienti

I poliziotti hanno costatato la presenza di circa quaranta persone assembrate, alcune delle quali prive di dispositivi di protezione individuale. Elevate sanzioni per oltre tremila euro

Redazione

22 Settembre 2020 15:35

I poliziotti della divisione polizia amministrativa della Questura, nel corso dei controlli finalizzati al contenimento e contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus covid-19, hanno elevato sanzioni amministrative per oltre tremila euro. Gli agenti, che hanno eseguito controlli presso diverse attività commerciali prevalentemente di somministrazione di alimenti e bevande che sono abituale ritrovo della c.d. movida notturna di questo capoluogo, hanno sanzionato il gestore di un bar di viale della Regione e sette clienti. I poliziotti, al momento del controllo, sia all’interno dei locali sia nei tavoli esterni dell’esercizio commerciale, hanno costatato la presenza di circa quaranta persone che non rispettavano il distanziamento di sicurezza di un metro, creando assembramento. I sette clienti sanzionati erano privi di dispositivi di protezione individuale. Al gestore del bar, oltre alla sanzione amministrativa di 400 euro, è stata sospesa l’attività per cinque giorni. Il Prefetto potrà adottare l’ulteriore sanzione accessoria della chiusura dell’attività da cinque a trenta giorni.

I poliziotti della divisione polizia amministrativa della Questura, nel corso dei controlli finalizzati al contenimento e contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus covid-19, hanno elevato sanzioni amministrative per oltre tremila euro. Gli agenti, che hanno eseguito controlli presso diverse attività commerciali prevalentemente di somministrazione di alimenti e bevande che sono abituale ritrovo della c.d. movida notturna di questo capoluogo, hanno sanzionato il gestore di un bar di viale della Regione e sette clienti. I poliziotti, al momento del controllo, sia all’interno dei locali sia nei tavoli esterni dell’esercizio commerciale, hanno costatato la presenza di circa quaranta persone che non rispettavano il distanziamento di sicurezza di un metro, creando assembramento. I sette clienti sanzionati erano privi di dispositivi di protezione individuale. Al gestore del bar, oltre alla sanzione amministrativa di 400 euro, è stata sospesa l’attività per cinque giorni. Il Prefetto potrà adottare l’ulteriore sanzione accessoria della chiusura dell’attività da cinque a trenta giorni.

Caltanissetta, raid alla chiesa Sant'Agata: due ventenni arrestati dalla polizia. Saccheggiati oggetti sacri in oro

News Successiva Caltanissetta, uno scricchiolio poi il crollo del balcone: i drammatici momenti di questa mattina in via Pitrè

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare