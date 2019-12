Cronaca 1069

Caltanissetta, malviventi tentano la spaccata in un negozio di abbigliamento ma la vetrina resiste

I ladri hanno colpito la vetrina più volte probabilmente con una mazza da baseball ma il vetro ha resistito. Poi sono fuggiti

Rita Cinardi

05 Dicembre 2019 13:53

Notte movimentata in via Cavour dove ignoti hanno tentato, fortunatamente senza riuscirvi, di spaccare una vetrina. Bersaglio dei malviventi la vetrina di un negozio di abbigliamento ormai ben affermato. I ladri hanno colpito la vetrina più volte, probabilmente con una mazza da baseball, ma il vetro ha resistito e alla fine si sono dati alla fuga a mani vuote. Ad accorgersi di quanto accaduto questa mattina la proprietaria che ha contattato la polizia. Sul posto gli agenti delle Volanti e della sezione Scientifica della questura. In zona diversi negozi sono dotati di telecamere di sorveglianza cosa che potrebbe essere utile agli investigatori per risalire agli autori del gesto. (Foto Seguo News)

