Cronaca 684

Caltanissetta, malviventi spaccano il vetro dell'auto di un'operatrice del 118. Poi si danno alla fuga

All'interno dell'auto qualche monetina e una valigetta con all'interno utensili per il cucito

Rita Cinardi

08 Dicembre 2019 09:30

Prima hanno spaccato il vetro dell'auto, forse attratti da una valigetta che era stata posata all'interno, poi hanno preso le poche monetine conservate e si sono dati alla fuga. Il furto è avvenuto questa notte in via Angeli dove è stata allocata la nuova postazione del 118. Gli operatori sono stati assenti tutta la notte per via dei numerosi interventi che si sono susseguiti uno dopo l'altro. Ed è stato proprio durante l'assenza dei dipendenti del 118 che i ladri hanno agito prendendo di mira una Toyota Rav 4, di proprietà di un'operatrice, parcheggiata nel posteggio di fronte. All'interno dell'auto qualche monetina e una valigetta con all'interno utensili per il cucito. Una volta che i malviventi si sono accorti che questo era il contenuto della valigetta l'hanno gettata poco distante e sono andati via con il magro bottino. La scoperta, da parte della proprietaria del veicolo, è stata fatta questa mattina. Sul posto è intervenuta una volante della polizia per la constatazione di furto. Nelle vicinanze sono presenti telecamere di videosorveglianza del Comune che potrebbero essere utili a risalire agli autori del gesto. La nuova postazione del 118 in via Angeli era stata pensata non solo per redistribuire al meglio mezzi e unità sul territorio ma anche nell'ottica di stabilire un presidio in una zona difficile. Un modo insomma per far sentire la vicinanza dei sanitari a quella che ormai è considerata quasi la periferia della città. Cosa che evidentemente non è stata recepita dai soliti malviventi che hanno colpito ancora una volta ai danni di un'onesta cittadina e lavoratrice.

