Caltanissetta, malviventi rompono la vetrata di un negozio e portano via un pc

Sul posto è intervenuta la polizia. Al vaglio le telecamere della zona per tentare di risalire agli autori del furto

Redazione

09 Novembre 2020 17:00

Furto in un negozio di abbigliamento di via Paladini. Nella notte ignoti malviventi hanno distrutto la porta vetrata del negozio colpendola con un masso. Una volta dentro avrebbero asportato soltanto un pc portatile. Sul posto è intervenuta la polizia. Al vaglio le telecamere della zona per risalire agli autori. Indagini in corso. (Foto Seguo News)

