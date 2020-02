Cronaca 4015

Caltanissetta. Malviventi prendono di mira un panificio e una rosticceria, alla fine vanno via con una cassa di birra

In entrambi i casi ad accorgersi dei danni i proprietari che hanno chiamato la polizia

Rita Cinardi

12 Febbraio 2020 10:35

Nella notte ignoti malviventi hanno danneggiato le vetrine di due esercizi commerciali, un panificio in via Redentore, nei pressi della parrocchia Santa Lucia, e una rosticceria in corso Umberto I. Nel primo caso i malviventi hanno danneggiato la vetrine ma non sono riusciti a entrare nel panificio, nel secondo caso invece il colpo, se così si può definire, è andato a segno. Dopo aver forzato la porta a vetro, infatti, hanno rubato una cassa di birra. In entrambi i casi ad accorgersi dei danni i proprietari che hanno chiamato la polizia. Ingenti i danni procurati ai commercianti a fronte di un bottino veramente magro.

