Caltanissetta, malviventi danno alle fiamme il furgone di un giovane

I carabinieri, che indagano sull'accaduto, hanno ritrovato nelle vicinanze una bottiglietta di liquido infiammabile

Rita Cinardi

02 Ottobre 2020 09:50

Incendio di un furgone ieri sera intorno alle 22.20 in corso Umberto, all'altezza del numero 5. Ignoti hanno dato alle fiamme un furgone Iveco Daily di proprietà di un nisseno di 35 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e i carabinieri del Nucleo Operativo di Caltanissetta che hanno eseguito i rilievi tecnici. Accertata dagli uomini dell'Arma la natura dolosa del rogo. Nelle immediate vicinanze del furgone, infatti, è stata ritrovata una bottiglietta contenente liquido infiammabile. Adesso si indaga per risalire all'autore dell'attentato incendiario.

