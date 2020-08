Cronaca 1301

Caltanissetta. Maltrattamenti e minacce ai familiari: 46enne arrestato dalla polizia

L’uomo, che si trovava già in regime di detenzione domiciliare per danneggiamento seguito da incendio, ieri è stato condotto in carcere dove dovrà scontare la pena di 5 anni, 2 mesi e 27 giorni

18 Agosto 2020 10:35

I poliziotti della Squadra Mobile ieri hanno eseguito un provvedimento restrittivo, emesso dall’ufficio esecuzione penale della locale Procura della Repubblica, nei confronti del nisseno Umberto Michele Niotta di quarantasei anni, condannato dalla Corte di Appello di Caltanissetta, per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, minaccia e lesioni personali, commessi nel 2016. Il Niotta si trovava già in regime di detenzione domiciliare per una precedente condanna del Tribunale di Caltanissetta, per il reato di danneggiamento seguito da incendio, commesso nel marzo del 2015. Il condannato, dopo le formalità di rito, è stato condotto dagli agenti della Squadra Mobile presso il carcere di Caltanissetta, dove sconterà la pena.

