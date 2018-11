Attualita 376

Caltanissetta, maltempo: operai a lavoro per garantire la viabilità

La macchina della protezione civile comunale è a lavoro per ripristinare la viabilità e la sicurezza nelle strade maggiormente colpite dal maltempo

Redazione

02 Novembre 2018 15:46

Il Comune e la protezione civile stanno intervenendo in tutte le strade della città. “Insieme all’assessore Giuseppe Tumminelli stiamo monitorando di persona le situazioni più critiche", spiega il sindaco Giovanni Ruvolo. Sono in corso interventi per liberare via Pietro Leone dal fango e da alberi caduti e per pulire via Monaco dai detriti. Una squadra incaricata dal Libero consorzio provinciale è intervenuta con una pala meccanica in via Concetto Marchesi dove si è verificato uno smottamento con ingente quantitativo di fango riversatosi sulla carreggiata. E' in corso la rimozione di un albero caduto sulla Sp5.

"Il sistema di protezione civile comunale rimane attivo per monitorare l'andamento della giornata di oggi. Si chiede - prosegue il sindaco - di prestare massima cautela e di limitare gli spostamenti allo stretto necessario dal momento che l’allerta meteo arancione vige fino alla mezzanotte di venerdì. Ringrazio l’ufficio tecnico, le squadre della manutenzione e i vigili urbani che stanno lavorando da stamane sul campo”.

