Cronaca 2017

Caltanissetta, magistrato positivo al coronavirus: è il secondo caso al Palazzo di Giustizia

In queste ore, così come disposto dall'Asp di Caltanissetta, saranno sanificati i locali e lunedì riprenderà la normale attività

Rita Cinardi

17 Ottobre 2020 08:41

Un magistrato del tribunale di Caltanissetta è risultato positivo al coronavirus. E' il secondo caso in pochi giorni al palazzo di giustizia. Una dipendente amministrativa della Corte d'Appello è stata ricoverata per una polmonite da Covid all'ospedale di Partinico. In queste ore, così come disposto dall'Asp di Caltanissetta, saranno sanificati i locali e lunedì riprenderà la normale attività.

Un magistrato del tribunale di Caltanissetta è risultato positivo al coronavirus. E' il secondo caso in pochi giorni al palazzo di giustizia. Una dipendente amministrativa della Corte d'Appello è stata ricoverata per una polmonite da Covid all'ospedale di Partinico. In queste ore, così come disposto dall'Asp di Caltanissetta, saranno sanificati i locali e lunedì riprenderà la normale attività.

Auto contro muro sulla Palermo-Catania: a bordo due parroci, uno è in gravi condizioni

News Successiva Coronavirus, bollettino 16 ottobre: a Caltanissetta 22 positivi in più. Ma ci sono anche 15 guariti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare